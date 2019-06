A comunidade madeirense em Jersey está festejar neste fim de semana o dia da Madeira na capital da Ilhas do Canal.

As comemorações começaram na sexta feira e terminam esta noite, tendo uma grande afluência como podemos ver neste vídeo.

A organização do evento é do comitê da geminação entre as cidade do Funchal e a cidade e St. Helier’ e conta com o apoio do DIÁRIO.