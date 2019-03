“D. Maurílio foi fiel aos Homens naquilo que eles têm de mais precioso que é a liberdade. Nunca permitiu, nunca deixou que a Igreja fosse manipulada, que a Igreja fosse instrumentalizada pelas ideologias, pelos quadrantes partidários num contexto difícil, diria mesmo muitas vezes encrespado que se vivia no Alentejo” começou por destacar D. Francisco Coelho, Arcebispo de Évora, à margem da cerimónia das exéquias do emérito arcebispo madeirense, realizadas na Sé Catedral do Funchal.

“Ele pôs sempre a Igreja numa linha de serviço ao povo alentejano e ribatejano que constitui a Arquidiocese de Évora, numa relação directa com as populações” lembrou, para concretizar que “D Maurílio era uma carismático, um homem com uma jovialidade, uma alegria, uma espontaneidade, um sentido de presença muito festivo. Um homem que tocava com o seu olhar o coração do povo”. Lembrou a visita pastoral “pormenorizada a todos os recantos” que realizou durante 9 anos à Arquidiocese de Évora.

Cerca das 10h30 partiu da Sé o carro funerário para o Aeroporto da Madeira. A

viagem para Lisboa com os restos mortais de D. Maurílio de Gouveia está prevista para as 14h10. A expectativa é que possa chegar a Évora até às 19 horas.

O cortejo fúnebre realiza-se amanhã pelas 15h. D. Maurílio de Gouveia ficará sepultado no Panteão dos Arcebispos, na Igreja do Espírito Santo, ao lado de D Davide Sousa que foi também Bispo do Funchal e o antecessor de D. Maurílio de Gouveia como arcebispo de Évora entre 1965 e 1981.

“Desta pérola do Atlântico partiu uma pérola para o Alentejo” concretizou D. Francisco Senra Coelho.