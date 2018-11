Despesas de funcionamento atingem quase 1,4 mil milhões de euros

As despesas de funcionamento no próximo ano, segundo as previsões do Governo Regional expressas no Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2019, deverão ascender a 1.392 milhões de euros.

Nesta rubrica contam-se as despesas com pessoal (crescem cinco milhões para 368 M€), a aquisição de bens e serviços (aumentam 17 milhões de euros para 231 M€), os juros e outros encargos sobem 12 milhões para 215 M€), as transferências correntes (diminuem 17 milhões para 418 M€), os subsídios (que ficam iguais, nos 13 M€) e ainda outras despesas correntes (que aumentam 2 milhões para 15 M€).

Também as despesas de investimento ascenderão a 537 milhões de euros, incluindo-se aqui as aquisições de bens de capital (aumentam 49 milhões de euros para 219 M€), as transferências de capital (crescem 4 milhões para 76 M€), os activos financeiros (dão um salto de 72 milhões para 130 M€) e as outras despesas de capital (baixam dois milhões para 8 M€).

Nota ainda para os passivos financeiros que diminuem dos 406 milhões de euros para os 236 milhões de euros, significando a maior diminuição da despesa deste orçamento do próximo ano.

Por fim, há que contar com as despesas sociais, que deverão chegar perto dos mil milhões de euros (956 M€ mais precisamente), incluindo a Educação e a Saúde como principais focos, mas também incluindo a segurança e acção sociais, habitação e serviços colectivos, os serviços culturais, recreativos e religiosos, pode-se ler nas previsões de despesa do GR.