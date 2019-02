Deputação da Madeira em Cabo Verde para encontro preparatório das X Jornadas Parlamentares Atlânticas

Uma deputação da Madeira, chefiada pelo Presidente da Assembleia Legislativa, encontra-se em Cabo Verde a participar no encontro preparatório das X Jornadas Parlamentares Atlânticas. Estas Jornadas, que reúnem os parlamentos da Madeira, Açores, Canárias e Cabo Verde, visam o tratamento de assuntos de interesse comum, com o objectivo de potenciar sinergias para o desenvolvimento das respetivas regiões insulares atlânticas.

A Delegação foi recebida no dia 25 de Fevereiro, na sede da Assembleia Nacional de Cabo Verde, na cidade da Praia, pelo Presidente Jorge Pedro Maurício dos Santos.

Após esta recepção, iniciaram-se os encontros de trabalho, nomeadamente a reunião do Presidente da Assembleia da Madeira com os demais Presidentes dos Parlamentos da Macaronésia e, paralelamente, a dos deputados madeirenses, Jaime Filipe Ramos do PSD e Rui Barreto do CDS/PP, no âmbito do Grupo de Ligação que tem a missão de preparar as X Jornadas Parlamentares Atlânticas.

Resultou destas reuniões que a X edição destas Jornadas terá lugar em Cabo Verde, a 13 e 14 de Julho de 2020, cabendo à Madeira acolher a próxima reunião dos Presidentes e do Grupo de Ligação, no início desse ano.

Debatidas as temáticas a abordar nas próximas Jornadas, foi obtido consenso a propósito de temas como a sustentabilidade económica e social, em domínios como a economia azul, a economia circular, a mobilidade no espaço da Macaronésia ou a correção de desigualdades sociais. Outra das preocupações manifestadas assenta na sustentabilidade ambiental e biodiversidade, através da promoção de iniciativas que possam conduzir a resultados importantes na área da proteção ambiental, com particular destaque para a eliminação do plástico na Macaronésia.

O Presidente da Assembleia Legislativa, nesta oportunidade, relevou a importância das Jornadas Parlamentares Atlânticas enquanto instrumento de afirmação da posição geoestratégica das regiões da Macaronésia e da sua singularidade. Sem prejuízo da identidade própria de cada uma das regiões, é na união entre as mesmas, afirmou, que pode ser adquirido peso institucional para reclamar junto das instâncias internacionais soluções para os problemas comuns que as afectam.