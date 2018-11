Décadas de atraso recuperadas com fundos

Pedro Coelho interveio esta manhã na abertura das XV Jornadas Autárquicas das Regiões Ultraperiféricas da União Europeia e Cabo Verde que estão a decorrer no Museu de Imprensa – Madeira, em Câmara de Lobos, e aproveitou a ocasião para afirmar que as autarquias da Madeira “souberam aproveitar os apoios e assim recuperar décadas de atraso”. Perante uma plateia com várias caras conhecidas, entre elas a de Alberto João Jardim e do Líder do PS Emanuel Câmara, o actual presidente da câmara de Câmara de Lobos disse que o balanço “é positivo”, mas que os problemas “existem e continuarão a existir”.

Grande parte dos problemas existem e continuarão a existir porque são intrínsecos à nossa característica ultraperiférica”, afirmou na intervenção, seguida de perto pelo vice-presidente do Governo Regional Pedro Calado. O autarca sublinhou ainda no discurso que a União Europeia tem de voltar a ser “sinónimo de esperança” e que as jornadas permitam encontrar “pontos de convergência” para que Madeira, canárias, Açores e Cabo Verde consigam junto da Europa “falar a uma só voz” em defesa do interesse colectivo.

A sessão de abertura está ainda a decorrer. Já falaram todos os representantes das Regiões e o anfitrião. Falta intervir Pedro Calado.