D. Nuno Brás reserva cinco dias ao Porto Santo

O Bispo do Funchal vai efectuar uma visita pastoral ao Porto Santo, entre os dias 27 e 31 de Março.

D. Nuno Brás cumpre, assim, a promessa de se deslocar à ‘ilha dourada’ para se inteirar das questões que preocupam as duas paróquias locais, Piedade e Espiríto Santo.

A informação foi partilhada no site da Diocese, onde consta a agenda do prelado.

Hoje, 25 de Fevereiro, D. Nuno presidirá a uma missa, na Igreja da Nazaré, pelas 19h30, no âmbito dos 80 anos da primeira reunião das Equipas de Casais de Nossa Senhora.