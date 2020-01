Com a saída de Graça Moniz para a nova direcção Regional dos Assuntos Sociais, a direcção do serviço de Defesa do Consumidor, sob a tutela da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania, vai passar a ser exercida por Cristina Gonçalves Silva, que já integrava a equipa de Graça Moniz.

A nova responsável é licenciada em Direito.