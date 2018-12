Crianças das escolas do Porto Santo cantam com alegria o Natal

Integrado no programa das festas de Natal no Porto Santo, por parte da edilidade local, as crianças das várias escolas da ilha dourada já começaram hoje a cantar o Natal.

A iniciativa, que está a decorrer desde esta manhã, no largo das Palmeiras, conta com a participação das orientadoras e das docentes, Nazaré Cunha e Margarida Galvão.

A directora da escola EB1/PE Creche Porto Santo, Helena Ornelas, disse ao DIÁRIO que “esta iniciativa é sempre uma verdadeira festa e é uma época de festejos que lhes diz muito e que vivem muito intensamente”.

“As escolas começam a se preparar atempadamente para estes espectáculos”, afirmou.

Helena Ornelas disse que estes cantares “são preparados com muito carinho e o empenho de todos, tendo os ensaios começado há cerca de um mês, com o apoio das docentes de educação musical”.

“Envolvemos uma série de pessoas, desde os professores, funcionários, alunos e pais e pedimos a todos para nos arranjarem adereços, acabando por envolver toda comunidade e ser uma autêntica festa”, rematou Helena Ornelas.

Estes cantares natalícios começaram esta quarta-feira e terminam amanhã. No dia 16 de Dezembro realiza-se o teatro da ACESe nos dias 21 e 22 de Dezembro o Mercadinho de Natal, com vários artistas convidados. Além disso, realiza-se no dia 22 de Dezembro a corrida de atletismo (Eduardo Faustino) organizada pelo BR GYM.