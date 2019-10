‘CRIAMAR Street Football’ realiza-se nos dias 19 e 20 de Outubro

A 8.ª edição do ‘CRIAMAR Street Football’, um evento organizado pela Associação de Solidariedade Social para o Desenvolvimento e Apoio a Crianças e Jovens – CRIAMAR, decorrerá no Bairro da Nazaré, nos dias 19 e 20 de Outubro. O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, marcou presença na apresentação da iniciativa.

“Este é um torneiro que une várias componentes que o município tem incluído nas suas políticas, nas vertentes social, formativa, educativa e desportiva, e como tal, é com grande prazer que a Câmara Municipal associa-se à realização deste evento com apoio logístico e financeiro, pois temos certeza de que este trabalho em equipa contribui para o desenvolvimento das nossas crianças e jovens, também ao nível da construção de valores que muita falta fazem no resto da vida, como saber ganhar, saber perder e saber respeitar todos os adversários”, disse.

Além do torneio de futebol para os escalões Sub-10 e Sub-12, com a presença de 24 equipas, o ‘CRIAMAR Street Football’ acolhe ainda a realização de uma formação acreditada pelo Instituto Português do Desporto para Jovens (IDPJ), sob o tema ‘Do Talento à Prática – Caminho de sucesso!’.