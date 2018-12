Cosmos condena postura da Câmara do Porto Santo e do Governo em suspender parcialmente o PDM

Através de comunicado de imprensa, a Cosmos - Associação de Defesa do Ambiente e Qualidade de Vida, vem condenar, mais uma vez, a postura da Câmara Municipal do Porto Santo (CMPS) e o Governo Regional (GR), em suspender parcialmente o Plano Director do Porto Santo, para “permitir mais uma grande aberração construtiva, quando nesta ilha existem espaços edificados de grande dimensão, alguns até devolutos, que poderiam receber esta pretendida infraestrutura comercial”.

Acrescenta que tanto a CMPS como o GRFestão mais interessados em facilitar a vida aos “patos bravos” e aos grandes interesses, que propriamente velar pelo ordenamento do território e sua sustentabilidade urbanística e paisagística.

“Infelizmente, esta suspensão é a segunda neste mês na RAM, o que prova que, na região, o ordenamento do território e suas leis só existem no papel, porque na prática, basta um “pato bravo” influente, ligado à máfia da administração pública, para alterar seja o que for, na maior das impunidades”, afirma.

Segundo a lei, continua a a Cosmos, “a suspensão só é legal, quando se verifiquem “circunstâncias excepcionais”. “Ora neste caso, não conseguimos vislumbrar qual é a “excepcionalidade”, o que prova que as entidades administrativas têm suspendido parcialmente os Planos Municipais do Ordenamento do Território por “dá-cá-esta-palha” e sempre com objectivo de favorecer interesses privados em detrimento do bem comum”, sustenta.

Como estas “suspensões” dos PDMs têm sido regra comum, a Cosmos informa que neste momento está a preparar uma iniciativa jurídica junto do Tribunal Constitucional, com o objectivo de solicitar a inconstitucionalidade do DLR nº18/2017/M, pois e”ste decreto regional contraria grosseiramente a Lei Nacional, nomeadamente o DL 80/2015, (Estabelece as bases gerais de política pública de solos, do ordenamento do território e do urbanismo), o que tem permitido este “arraial” e esta “prodigalidade” de suspensões a talho de foice”.