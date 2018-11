Corrida dos Homens arranca esta sexta-feira

Novembro é considerado o mês de sensibilização e prevenção do Cancro de Próstata. É neste sentido que o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra Cancro, em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira, realiza a Corrida dos Homens.

A iniciativa, que decorre pela segunda vez este ano, acontece no próximo dia 23 de Novembro (sexta-feira), pelas 18 horas, na Praça do Mar (Funchal) e pretende sensibilizar para a adopção de um estilo de vida saudável no sentido de prevenir qualquer tipo de cancro.

A acção insere-se na campanha ‘Novembro Azul’ promovida por diversas entidades no mês de Novembro dirigida à sociedade e, em especial, aos homens, para consciencialização sobre as doenças masculinas, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce do Cancro de Próstata.

O movimento surgiu na Austrália, em 2003, chamado ‘Movember’, aproveitando as comemorações do Dia Mundial de Combate ao Cancro de Próstata, realizado a 17 de Novembro.

Resta referir que as t-shirts para a II Corrida dos Homens estão à venda: nas Delegações do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, na Farmácia do Caniço, no Ginásio VivaFit, nas Lojas Bioforma, no Pingo Doce – Anadia e, durante o dia de 23 de Novembro, no local da prova.