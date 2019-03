Conheça o novo Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira

O novo Conselho de Administração da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira é composto pelo novo presidente Paulo Prada e pelos vogais João Machado, representante da Região, Clotilde Palma, que transita do anterior Conselho de Administração, e ainda Roy Garibaldi e Filipe Manso Teixeira, que são ‘promovidos’ da Comissão Executiva.

O mandato será de dois anos, ou seja para o biénio 2019-2020’.

A reunião para a escolha dos novos nomes decorreu esta quinta-feira, no Pestana Casino Park, com a presença de nomes como Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, e ainda Francisco Costa, Dionísio Pestana, Luís Amado, entre outros.