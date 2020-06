Hoje, dia 7 de Julho, foram anunciadas as 140 candidatas, das 20 regiões do país, às ‘7 Maravilhas de Portugal da Cultura Popular’, entre as quais sete maravilhas da Região Autónoma Madeira.

São elas: o Bailinho da Madeira, candidatado pela Câmara Municipal da Calheta, as Bonecas de Massa, candidatada pela Casa do Povo do Caniço, os Fachos, candidatados pela Câmara Municipal da Machico, o Bordado Madeira, pelo Instituto do Vinho bordado e Artesanato da Madeira, os Tapetes Florais e CasasTípicas de Santana, candidatadas pela Câmara Municipal de Santana e a Noite do Mercado do Funchal pela Câmara Municipal do Funchal.

À edição deste ano das ‘7 Maravilhas da Cultura Popular’ foram apresentadas 504 candidaturas nas categorias de: artesanato, lendas e mitos, festas e feiras, músicas e danças, rituais e costumes, procissões e romarias e artefactos.

As candidaturas foram avaliadas pelo Conselho Científico, que decidiu atribuir o selo de Nomeado a 471.

Hoje, o painel de especialistas composto por sete elementos de cada um dos 18 distritos e duas regiões autónomas, divulgou os sete patrimónios de cada região, num total de 140 finalistas regionais (que pode ficar a conhecer aqui).

Este concurso, promovido pela fundação INATEL, realiza-se desde 2007 e é considerado uma grande oportunidade de promoção da cultura nacional.