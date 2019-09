Conheça as propostas do ‘Roteiro’ deste sábado, dia 28 de Setembro

Conheça as propostas do ‘Roteiro’ e tenha um sábado de arromba.

‘Aprender é Divertido’ no Fórum Madeira

Pelas 11h30, o Fórum Madeira, em parceria com a Flow, apresenta peça infantil ‘Aprender é Divertido’, no piso 0 daquele centro comercial.

Concerto no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

No Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira realiza-se, pelas 18 horas, concerto no âmbito do Dia Mundial da Música, que será protagonizado pela orquestra de cordas Ensemble XXI da Orquestra Clássica da Madeira.

Música ao vivo no Grand Café Penha D’Águia

O Grand Café Penha D’Águia, no Funchal, recebe música ao vivo, a partir das 19 horas.

Trap recebe ‘Saturday Out’

‘Saturday Out’ é o nome do evento que terá lugar na discoteca Trap, a partir das 19 horas. A selecão musical estará a cargo dos DJs Ns Project e Filipe Quintal.

Banda Recreio Camponês dá concerto no Centro Cívico do Estreito

Pelas 19h30, a Banda Recreio Camponês dá concerto no Centro Cívico do Estreito, no Auditório Maestro João Victor Costa.

Festival Avesso na Ponta do Sol

Este sábado continua o Festival Avesso, na Ponta do Sol, com o espectáculo ‘A última estação’, de Elmano Sancho, pelas 21 horas, no Centro Cultural John dos Passos. O festival termina no domingo com mais apresentações teatrais.

35.ª edição da Mostra da Sidra

Arranca a 35.ª edição da Mostra da Sidra, no Santo da Serra, numa organização da Casa do Povo do Santo António da Serra - Santa Cruz. O certame prossegue no domingo.

JP Simões no MUDAS, na Calheta

O cantor, compositor, letrista, contista e dramaturgo protagoniza o concerto de encerramento da terceira temporada do ‘MUDASHOTsummer’, pelas 21 horas, no MUDAS, na Calheta.

‘Odeio este tempo detergente’ no Baltazar Dias

Realiza-se o espectáculo ‘Odeio este tempo detergente’, de Ana Nave e Maria João Luis, a partir das 21 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias. Esta é uma co-produção do São Luiz e Teatro Municipal com a Arte33.

‘Etiquette Radio’ no Mini Eco Bar

O Mini Eco Bar recebe ‘Etiquette Radio’, com Rodrigo Portugal.

Arraial Coral Académico

Pelas 21h30, no Campus Universitário da Penteada, realiza-se o Arraial Coral Académico, com a actuação das tunas, desfile da Miss e do Mister Caloiro e com a selecção musical dos DJs Oxy e Andy Lux. Haverá surpresas, ofertas e muita animação.

Cool Feel Band na Calheta

A banda madeirense Cool Feel Band toca às 22 horas, na Venda do Avelino, no Arco da Calheta.

‘Concertos L’ na Estalagem da Ponta do Sol

A edição deste ano dos ‘Concertos L’ encerra com um dos grandes nomes da música em Portugal: The Legendary Tigerman, alter-ego de Paulo Furtado. A actuação começa às 22 horas na Estalagem da Ponta do Sol.

‘Hits Don’t Lie’ no Copacabana

A discoteca Copacabana propõe, a partir das 23 horas, a festa ‘Hits Don’t Lie’, com o DJ Luís Gonçalves. Já no Garden actua Jay Camara.

Rumba latina no Mexicano

O Mexicano acolherá noite de rumba latina, com a presença do grupo Triova Voices, formado por David dos Ramos, Abraham Garcia e Julio César Martinez. Depois há festa pela noite dentro com DJ convidado.

Mathame nas Vespas

A dupla internacional de DJs Mathame, formada por irmãos italianos, actua no clube Vespas, na Avenida Sá Carneiro.