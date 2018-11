Congresso contribui para a afirmação global da Madeira

Terminado que está o primeiro dia de apresentações e debates que ajudaram a perceber melhor aspectos pertinentes sobre o papel da Madeira no crescimento da economia global, o congresso ‘Contributo da Expansão Portuguesa para a Economia Mundial’ continua amanhã no Centro de Congressos da Madeira.

Neste primeiro dia, a reflexão incidiu sobre ‘Madeira e Globalização’ e ‘Globalização do Saber Científico’, sendo que amanhã, a discussão terá por base ‘A Economia ao Serviço do Homem’ e ‘As Fronteiras Digitais na Globalização’, com a intervenção de um conjunto diversificado de oradores, entre os quais Ivo Correia (Conselho Económico e da Concertação Social), Alberto Vieira (Centro de Estudos de História do Atlântico), Alberto Carvalho (Superintendente de Miami), José Gomes Ferreira (SIC), Javier Zamora (Barcelona) e Christoph Klein (Comissão Europeia), entre outros.

O encerramento do congresso está previsto para as 13 horas, e ficará a cargo de Guilherme Silva, presidente da Comissão Executiva para a Celebração dos 600 Anos da Descoberta da Madeira e Porto Santo.