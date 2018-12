Confraria Gastronómica da Madeira dá início à ‘Festa’ com tradicional ‘Função da Morte do Porco’

Com a abertura da ‘Festa’, a Confraria Gastronómica da Madeira, realiza uma dos seus convívios mais emblemáticos, a tradicional ‘Função da Morte do Porco’. O evento realiza-se já amanhã, dia 8 de Dezembro, pelas 10 horas, no logradouro do Restaurante ‘As Vides’ seguido de um almoço natalício, pelas 14 horas, no salão paroquial da Igreja do Estreito de Câmara de Lobos. Este último contará com a presença do secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, e com o presidente do município de Câmara de Lobos, Pedro Coelho.

“Este é o momento especial para os confrades que buscam avivar esta memória ancestral das nossas gentes e de celebrar como noutros tempos as conquistas realizadas ao longo do ano com amigos e familiares”, referem.

Recorde-se que a matança do porco é uma tradição secular, que representa abundância/fartura para uns e para outros fonte de rendimento. Ainda hoje, para muitas famílias, é a principal fonte de alimento. Esta tradição ainda se mantém viva, com algumas variantes de lugar para lugar.

Veja aqui o programa:

10 horas- ‘Função da Morte do Porco’«, no lougradouro do Restaurante ‘As Vides’ com serviço de pequeno almoço madeirense, como canja e carne de vinho e alhos.

14 horas - Almoço natalício no salão paroquial da Igreja do Estreito de Câmara de Lobos.