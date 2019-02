Conferência sobre “Felicidade, Saúde Laboral e Produtividade” é já no próximo sábado

É já no próximo dia 23 de Fevereiro (sábado) que a Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros (SRRAM-OE) dá continuidade ao seu Ciclo de Conferências ‘Condições do exercício e desenvolvimento profissional’, no Hotel Four Views Monumental (Lido).

‘Felicidade, Saúde laboral e Produtividade: contributos para a Paz Positiva Global’ é o tema desta sessão destinada a profissionais e estudantes da área da saúde, que trará à Região os professores Helena Marujo e Luís Miguel Neto, do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa.

A conferência decorrerá entre as 09h30 e as 13h30 e as inscrições podem ser efectuadas online.