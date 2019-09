Conferência ‘Inovação e futuro’ descomplica relação com o digital

A conferência ‘Inovação e futuro’, que decorre no Centro de Congressos da Madeira, em síntese e última análise, é dedicada a descomplicar a relação entre as pessoas e as máquinas e entre o ser humano, influenciado pela digitalização.

Sofia Fernandes é a primeira oradora e dedica a sua intervenção à questão da felicidade, nomeadamente que estratégias seguir para se manter feliz e ultrapassar os perigos digitais, que agem em sentido contrário.

Sofia Fernandes intervém neste momento.

Segue-se o brasileiro Marcos Piangeres, que vai demonstrar como as máquinas e as tecnologias devem ser um auxiliar para as relações humanas e não um substituto.

As relações de conquista empática e gradual com o outro ser humano são sempre mais compensadoras do que com as tecnologias e com a máquina, que sempre obedece ao toque do dedo.

A conferência é uma organização do DIÁRIO, da NOS e do Centro de Congressos da Madeira.