Concluída requalificação da EB1/PE do Santo da Serra

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, dia 25 de Outubro, pelas 11h30, a Escola Básica de 1.º Ciclo com Pré-escolar do Santo da Serra (Machico), que beneficiou de obras de requalificação, agora concluídas, no valor de cerca de 200 mil euros.

Com efeito, dada a utilização escolar intensiva, o edifício da EB1/PE do Santo da Serra apresentava uma significativa degradação dos pavimentos exteriores, pelo que foi necessária a sua substituição.

Esta requalificação abrangeu também uma série de outras intervenções, como impermeabilizações da cobertura dos balneários, execução da pintura interior e exterior em todo o edifício, melhoria das condições térmicas e de vento no polidesportivo (que incluíram a colocação de uma tela micro perfurada com imagem de fundo e desenhos dos discentes da escola numa das laterais do campo) e a execução de cobertura de protecção na zona de circulação entre a escola e o polidesportivo.

Esta obra permitiu, assim, a modernização das funcionalidades instaladas, em termos de conforto, comodidade e segurança na sua utilização pela comunidade escolar.