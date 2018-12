Compras de Natal decorrem com normalidade no Porto Santo

Nesta época do ano, com mais ou menos possibilidades económicas, as pessoas tentam fazer as compras de Natal.

No Porto Santo, as montras das lojas estão decoradas de vermelho e branco, não faltando a iluminação da época, para cativar a atenção do cliente e convidá-lo a entrar.

O DIARIO falou com alguns porto-santenses para saber como será vivida esta quadra natalícia.

Para Roberto Mendonça, “as coisas estão a decorrer com normalidade”. Já Frederico Teixeira frisou que vai optar por pequenas lembranças, à semelhança do ano passado, enquanto Raimundo Vasconcelos opta por fazer as compras de Natal com alguma antecedência.

No que respeita ao sector empresarial as coisas parecem estar dentro da normalidade.

Miguel Rodrigues empresário com várias lojas de pronto-a-vestir e calçado na ilha dourada, salientou ao DIARO, que o negócio “está dentro do normal”, talvez um pouco mais fraco devido à época de Inverno, sendo que as escolhas dos artigos “decorrem como o esperado”.

Rui Santos, proprietário de uma rede de papelaria, destacou uma quebra nas vendas pelo facto de as pessoas deixarem tudo para a última hora.