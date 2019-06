Comissão de Eleições sem recomendações ao Governo

Uma delação da Comissão Nacional de Eleições (CNE) esteve reunida, hoje de manhã, na Quinta Vigia com o presidente do Governo Regional. Um encontro que acabou por ser quase de cortesia. “O senhor presidente mostrou-se tão claro e tão ciente de tudo o que é o processo eleitoral e quais são as preocupações e, sobretudo, o optimismo de que tudo vai decorrer bem, como tem decorrido, que não foi necessário deixar nenhuma recomendação.”

João Tiago Machado, porta-voz da CNE, recusa, no entanto, que a deslocação à Madeira seja de mera cortesia. Nos encontros, que ainda vão ser mantidos, em especial com os partidos e com a comunicação social, deverão ser colocadas dúvidas concretas, relacionadas com o processo eleitoral a que a CNE espera poder responder na hora.

A vinda à Madeira serve, por isso, “para auscultar a população e os intervenientes no processo eleitoral sobre algumas preocupações que possam existir e que medidas querem que sejam tomadas no âmbito pré-eleitoral”.

João Tiago Machado dá o exemplo de questões que se levantaram na eleições para o Parlamento Europeu e que podem reganhar actualidade. “Uma série de dúvidas (...) como “limites da publicidade institucional, mobilidade, salvaguardada da neutralidade e igualdade de oportunidades a todas as legislaturas.”

A CNE também se reúne nesta tarde com o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.