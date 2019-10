Comerciantes concentram-se na Câmara de Santa Cruz para exigir manutenção da feira do Santo

Cerca de 40 comerciantes da feira do Santo da Serra estão concentrados à porta da Câmara Municipal de Santa Cruz, à espera de serem recebidos pelo presidente, Filipe Sousa, para reivindicar a manutenção do espaço de venda naquela freguesia serrana.

A iniciativa foi organizada pela CDU, que se juntou à reivindicação dos feirantes. No local encontram-se os deputados comunistas, Edgar Silva e Ricardo Lume, assim como alguns dirigentes sindicais. O grupo está a ser seguido atentamente por um contingente policial.

Os comerciantes sentem-se injustiçados porque, dizem, alguns deles têm os pagamentos das rendas em dia. Edgar Silva assegurou, em declarações ao DIÁRIO, que o grupo não desmobilizará até ser recebido pelo presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz. “Eles só saem daqui se for de pára-quedas”, disse.

Em causa está a decisão da autarquia em acabar com a feira do Santo da Serra, onde dezenas de comerciantes vendem uma série de artigos, desde peças de vestuário, perfumes entre outros bens de venda a retalho. O arrendamento do espaço da feira custa 1.900 euros com IVA à Câmara de Santa Cruz.

Conforme o DIÁRIO noticiou, a partir do dia 1 de Novembro, deixa de haver feira no Santo da Serra, pelo menos nos moldes actuais. A Câmara Municipal já rescindiu o contrato de arrendamento do espaço, que é propriedade da Diocese do Funchal.

A decisão já foi tomada em reunião de Câmara, pelo executivo liderado por Filipe Sousa, e também já foi comunicada aos representantes da igreja.