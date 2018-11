Comediante prepara espectáculo na terra onde quase morreu com AVC... na Madeira

O veterano comediante norte-irlandês Adrian Walsh, que há exactamente três anos sofreu um grave acidente vascular cerebral (AVC) quando passava pelo Funchal num navio de cruzeiros, revelou, ontem, ao jornal Belfast Telegraph que está a preparar um espectáculo na Madeira para assinalar a sua sobrevivência e a boa forma como foi tratado na ilha.

O profissional do entretenimento, hoje com 69 anos, actuava a bordo do navio ‘Oceana’ e sofreu um AVC durante uma escala no Funchal a 27 de Novembro de 2015. O problema foi grave pois aconteceu numa região do cérebro onde costuma ser fatal ou deixar graves sequelas, o que não foi o caso. Adrian Walsh esteve três semanas a recuperar na Madeira antes de regressar ao seu país e só tem palavras de elogio aos profissionais de saúde que o trataram.