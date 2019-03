Começaram na Sé as cerimónias fúnebres de D. Maurílio de Gouveia

Começaram as cerimónias fúnebres de Dom Maurílio de Gouveia na Sé do Funchal, prelado que esteve à frente da arquidiocese de Évora durante quase 27 anos e morreu na terça-feira na Madeira, aos 86 anos.

Nascido no Funchal, a 05 de agosto de 1932, onde regressou depois da posse do seu sucessor, em Évora, Maurílio de Gouveia foi ordenado sacerdote em 1955, passando a liderar, 26 anos depois, a arquidiocese alentejana.

Na Sé, quase cheia e com algumas entidades regionais presentes, decorrerá missa de corpo presente, presidida pelo bispo do Funchal, Nuno Brás. Depois, o corpo do arcebispo emérito de Évora será transladado para a cidade alentejana, estando agendadas exéquias para a Sé Catedral, sendo Maurílio de Gouveia sepultado, na sexta-feira, na Igreja do Espírito Santo, no Panteão dos Arcebispos.