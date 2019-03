Combustíveis sobem há sete semanas consecutivas

Os combustíveis estão mais caros na Madeira desde as zero horas desta segunda-feira, 4 de Março. Trata-se da sétima semana em que se verifica um aumento do preço da gasolina ou do gasóleo, na Região.

O despacho governativo que estipula os valores máximos de venda dos combustíveis ao público na Região, publicados no Jornal Oficial estabelece subidas dos preços tanto da gasolina como dos gasóleos, estes com subidas acumuladas desde o início do mês.

Eis os preços que serão praticados até ao próximo domingo, 10 de Março.



Preços em vigor deste esta segunda-feira



Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,415 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,280 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,804 por litro

Preços em vigor até domingo passado



Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,409 por litro

Gasóleo rodoviário................................. € 1,266 por litro

Gasóleo colorido e marcado................... € 0,790 por litro