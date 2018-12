Com a aproximação do Natal também vêm as limpezas e as decorações!

É verdade, já passou mais um ano e já estamos a alguns dias para a chegada do Natal. Começamos a pensar na montagem das decorações de Natal, as arrumações, as limpezas, as broas e a ementa para a Consoada!

Recomendamos alguns procedimentos que podem agilizar as suas limpezas:

Trate das suas carpetes/tapetes

As carpetes e tapetes são fontes de ácaros e outros agentes patogénicos que se alojam nas fibras. Use um aspirador e um agente de shampoo para carpetes de forma a poder remover a sujidade mais aprofundada. Lembre-se que negligenciar essas superfícies pode transferir sujidade para outras áreas da casa.

Limpe todas as superfícies

Coloque o seu mobiliário no centro do quarto e aspire todo o pavimento, não se esqueça dos cantos e a parte detrás do mobiliário. Pode recorrer a um multiusos para limpar paredes e pavimentos e um limpa móveis. Prefira sempre a utilização de panos microfibras dada a sua capacidade de retenção do pó e facilidade de lavagem. Se tem problemas alérgicos relacionados com os ácaros tente programar as limpezas o mais cedo possível para que deixe 6 horas para o assentamento da poeira libertada.

Limpe o seu forno

O seu forno será um dos equipamentos que possivelmente utilizará mais nesta época, daí que recomendamos uma limpeza profunda antecipada com um desengordurante. Faça a limpeza do seu equipamento cumprindo sempre com o descrito no rótulo.

Esvazie e limpe o seu frigorífico

Aproveite para esvaziar as suas prateleiras do frigorífico, pois será necessário um espaço extra para armazenar uma maior quantidade de comida para esta época. Pode aproveitar para descongelar o seu congelador e, com a ajuda de um desinfectante sem cheiro, pode higienizar todas as superfícies. Lembramos que esta técnica deverá ser sempre efectuada pelo menos uma vez por ano. É mais fácil utilizar o método de água quente para uma descongelação mais rápida nos equipamentos de frio. Desligamos o equipamento da tomada eléctrica, asseguramos que o congelador está vazio e recorremos a um recipiente com água quente, vertendo nas superfícies congeladas, e repetimos o processo até que a placa de gelo comece a descongelar. Podemos dizer que este procedimento é mais rápido e seguro para a não proliferação de bactérias.

Não se esqueça das janelas

Para limpar as suas janelas pode recorrer a um Kit “ limpa vidros” composto por peluche, guia com borracha e um puxador, o que facilita a limpeza, tornando a limpeza mais rápida, fácil e com melhor resultado e não se esqueça do produto para limpar os vidros. Recomendamos um produto isento de amoníaco pois é menos agressivo e poderá utilizar em écrans de vários equipamentos. Recomendamos a limpeza em padrão “S” - da esquerda para a direita, de cima para baixo.

Areje as suas decorações de Natal

Como sabemos temos as decorações de Natal guardadas no sótão ou arrecadações a acumular poeiras durante 11 meses, daí que recomendamos que estas decorações arejem e apanhem sol durante algumas horas antes de serem limpas. Esta limpeza poderá ser feita com um pano microfibras humedecido, sempre lavado e torcido com água fresca.

Não se esqueça das casas de banho

Sabemos da existência de alguns problemas com o bolor nas casas-de-banho pela ausência de arejamento e exposição solar. O que recomendamos é que, pelo menos uma vez por ano, seja efectuada uma limpeza e desinfecção destas superfícies com lixívia ou outro agente desinfectante apropriado para este tipo de “manchas”. Podemos também recomendar paras as sanitas a utilização regular de um detergente viscoso que promova o contacto prolongado com as paredes da sanita. De forma pontual, ou quando identificamos depósitos de calcário na sanita ou em outras superfícies, recomendamos a utilização de um destartarizador, isto dissolve as manchas e camadas de calcário que se acumulam gradualmente nas superfícies de porcelana.

Atenção: Sempre que utilizar um produto novo, teste-o numa área pouco visível e leia sempre o rótulo!

A Seta Verde - Higiene, Lda possui uma oferta variada de produtos de limpeza da marca registada Biosoluções® e sistemas de higiene e limpeza, adequados aos diferentes sectores de actividade (Cozinha – Housekeeping – Lavandaria – Automóvel & Oficinas entre outros), conjugando o aumento da rentabilidade, a diminuição dos custos e o aumento da produtividade.

Contacte-nos para mais informações:

Telefone:+291 930 500

E-mail: biosolucoes@setaverde.pt

Consulte www.setaverde.pt para conhecer os nossos produtos e serviços.

Boas Limpezas!