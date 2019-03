A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa, através de uma nota de imprensa, que amanhã, sábado, dia 23 de Março, irá decorrer uma intervenção na rede de abastecimento de água na Rua do Til, no Imaculado Coração de Maria, entre as 16h30 e as 22 horas, afectando o abastecimento de água na respectiva rua, no troço compreendido entre a Travessa da Carne Azeda e a Rua 31 de Janeiro.