CMF quer contratar nutricionista para os quadros da autarquia

O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Paulo Cafôfo, recebeu esta manhã, nos Paços do Concelho do Funchal, a Bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, que se encontra de visita à Região.

Paulo Cafôfo agradeceu a visita da Bastonária e relembrou “o importante percurso que tem sido feito pelo Município do Funchal em termos de políticas de saúde e de promoção de qualidade de vida para a população ao longo dos últimos anos”.

O presidente destacou, especificamente, “os projectos que são desenvolvidos pelo Departamento de Educação e Qualidade de Vida da Autarquia, em articulação com a SociohabitaFunchal, nos complexos habitacionais camarários, e que têm permitido dar formação nutricional e em termos de gestão da alimentação familiar aos residentes, bem como o trabalho integrado realizado pelos Ginásios Municipais, articulando todas as dimensões do bem-estar, desde a prática de actividade física, à alimentação e ao envelhecimento activo.”

Da reunião com a Bastonária sobressai uma ideia essencial: a CMF quer contratar um nutricionista para os quadros da autarquia.