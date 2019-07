CMF promove ATL de Verão para jovens que participaram nos Núcleos Locais de Protecção Civil

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, visitou, esta tarde, o ATL de Verão promovido pelo Serviço de Proteção Civil do Funchal, uma iniciativa que reúne 24 jovens entre os 9 e 17 anos, numa semana de actividades lúdico-formativas.

Miguel Silva Gouveia começou por enaltecer “o envolvimento destes jovens que, ao longo de todo o ano, participaram nas atividades promovidas pelos Núcleos de Proteção Civil do Funchal. Este é, assim, mais um momento relevante em termos de formação e participação cívica para todos eles, sendo o ATL de Verão de Proteção Civil Municipal mais uma plataforma de aprendizagem, onde se dinamizam múltiplas atividades teórico-práticas, exercícios de simulação e visitas de estudo.”

O presidente, que tem o pelouro da Protecção Civil no concelho, sublinhou que “é em atividades desta natureza que conseguimos estimular a proximidade com os nossos jovens. No próximo ano letivo vamos, por isso, continuar a aprofundar os nossos Núcleos Locais de Protecção Civil, com novas ferramentas e novas oportunidades para estes jovens, continuando a desenvolver um conjunto de boas práticas pelas quais o Funchal se tem vindo a notabilizar a nível nacional.”

Recorde-se que os Núcleos Locais de Protecção Civil do Funchal foram eleitos, no passado mês de maio, como a melhor prática de participação do país, vencendo a nível nacional a 4ª edição do Prémio de Boas Práticas de Participação, promovido pela Rede de Autarquias Participativas.