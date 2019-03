CMF já investiu 2,5 milhões de euros em programas de emprego para 385 formandos

O Executivo da Câmara Municipal do Funchal procedeu, esta tarde, à entrega de prémios de incentivo e integração a 86 formandos que concluíram o Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT), numa cerimónia que decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O valor total dos prémios entregues hoje ascendeu a 195 mil euros.

O Presidente Paulo Cafôfo agradeceu, desde logo, o contributo de todos os presentes, “que embarcaram nesta missão de serviço público, a qual lhes permitiu, por outro lado, verem reforçadas as suas competências, o que será garantidamente uma mais-valia para o os seus percursos profissionais. Em nome da Autarquia e da cidade do Funchal, agradeço o vosso trabalho, empenho e profissionalismo.”

Paulo Cafôfo enalteceu, de seguida, a importância do momento, “numa época em que a Madeira é a Região com a mais alta taxa de desemprego do país, com uma grande preponderância nos jovens, o que nos deve preocupar seriamente a nós, responsáveis políticos, e conduzir a ações concretas. O que esperamos deste nosso Programa é que continue a ser efetivamente um incentivo, não só monetário, mas sobretudo à integração no mercado, através da aprendizagem e capacitação adquiridos, com impactos consequentes para o vosso futuro.”

O Programa de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho foi criado pelo Município em 2015 e é destinado a pessoas em situação de desemprego que não recebem qualquer tipo de apoio ou ajuda. Desde a sua implementação, a Autarquia já integrou nos seus serviços 385 formandos, o que se traduz num investimento de 2,5 milhões de euros, totalmente vertido do Orçamento Municipal, sem apoios de fundos nem de outras entidades. Os PMOFTC têm várias durações possíveis, sendo as mais comuns 9, 12 e 18 meses. Durante o programa, os formandos recebem uma bolsa mensal. No final, conforme a duração, as habilitações do participante e a avaliação positiva, estes têm ainda direito a um importante prémio de incentivo e integração, que pode ascender, em termos máximos, a 2750€, tendo estes sido entregues na cerimónia de hoje.