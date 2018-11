CMF distribuiu 300 cinzeiros por um “Funchal Sem Beatas”

A vereadora Idalina Perestrelo, que tem o pelouro do Ambiente na Câmara Municipal do Funchal, esteve presente, esta sexta-feira, na conclusão da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (European Week for Waste Reduction), à qual o Funchal se associou esta semana, com a 4ª edição do “Funchal Sem Beatas”.

No âmbito desta iniciativa foram distribuídos de forma gratuita de 300 cinzeiros pelo comércio local, de modo a sensibilizar a população para a deposição correcta de beatas no espaço público.

A autarca sublinhou que “esta foi uma semana de actividades dirigidas a vários públicos, das escolas à população em geral, de acordo com o Plano de Educação Ambiental da Autarquia, no sentido de envolver a comunidade num desígnio tão importante como a sensibilização para a gestão de resíduos e a implementação de medidas para reduzir a produção dos mesmos no nosso dia a dia”.

Durante o dia de hoje os serviços do Ambiente da CMF percorreram, para o efeito, várias ruas do Funchal, “tendo sido fixadas 40 placas em locais com elevada deposição de beatas, para alertar para o valor da coima da deposição incorrecta de beatas e, ainda, disponibilizados autocolantes a comerciantes e transeuntes, a alertar para esta situação”, explicou Idalina Perestrelo, satisfeita com a forma como a acção decorreu.

Neste momento, o Funchal já tem instaladas 360 papeleiras com cinzeiro, a que se somaram as três centenas de cinzeiros próprios instalados hoje, em pontos de comércio, restauração e serviços.