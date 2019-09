CMF celebrou aniversário do Mercado da Penteada com comerciantes e clientes

A vereadora Madalena Nunes e o vereador Bruno Martins marcaram presença, esta manhã, no Mercado da Penteada, para celebrar o 31.º aniversário deste simbólico espaço das zonas altas da cidade, que é tutelado pela Divisão de Mercados Municipais, do Departamento de Economia e Cultura da Câmara Municipal do Funchal. Para comemorar a data, foi cortado o tradicional bolo e promovido um convívio informal entre autarcas, comerciantes e clientes do mercado.

Madalena Nunes salientou que “os Mercados Municipais são um ponto de referência, quer para os funchalenses e madeirenses, quer para quem nos visita, e por isso a Câmara Municipal do Funchal tem vindo a investir na revitalização e dinamização destes espaços, que têm uma identidade única que não queremos que se perca”.

O Mercado da Penteada tem sido alvo, ao longo dos últimos anos, de diversas intervenções de beneficiação, tais como melhorias ao nível do edificado, com pintura e arranjos, e também ao nível das infraestruturas, com o novo parque infantil e parque de estacionamento. A autarca destacou, ainda, que para além destas intervenções, o Município tem apostado “na captação de novos segmentos de consumidores através da criação de novas formas de negócio, e igualmente na organização de eventos, com a certeza de que este poderá ser um espaço cada vez mais próspero e chamativo nos anos vindouros”.