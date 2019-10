CMF celebra Dia Mundial da Alimentação

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) assinalou, esta quarta-feira, o Dia Mundial da Alimentação, com iniciativas de sensibilização que pretendem alertar a população para a importância da nutrição e de uma alimentação saudável.

Neste âmbito, na sala da Assembleia Municipal, decorreu uma acção de sensibilização, administrada pela ‘VegMadeira’, que abordou, junto dos mais novos, a existência de regimes alimentares alternativos e as suas mais-valias em termos de saúde e bem-estar. Na sessão foi projectado um filme de animação do Instituto Nina Rosa, sobre a adopção de um estilo de vida mais sustentável, seguindo-se uma conversa interactiva com os jovens e um lanche vegano.

Paralelamente, no Mercados dos Lavradores, o Dia Mundial da Alimentação foi comemorado com a realização de um workshop sobre alimentação saudável, orientado pela nutricionista Márcia Freitas.

“Tudo aquilo que ingerimos reflecte directamente na nossa vida, é importante compreender que uma alimentação equilibrada e saudável, aliada à pratica de exercício, traz inúmeros benefícios à nossa saúde, por isso, pretendemos que estas iniciativas demonstrem que existem várias opções e vários regimes, que podem ser seguidos e incentivar as pessoas a realmente mudarem os seus hábitos alimentares”, sublinhou Bruno Martins, vereador na Câmara Municipal do Funchal.