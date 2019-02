Cláudia Monteiro de Aguiar lança livro ‘Financiamento Europeu para Empresas’

Cláudia Monteiro de Aguiar lança livro sobre o ‘Financiamento Europeu para Empresas’. A apresentação do livro está agendada para o dia 21 de Fevereiro, com início marcada para as 11 horas, no Museu de Electricidade ‘Casa da Luz’. Presentes estarão Pedro Calado, Vice-Presidente do Governo Regional, Nuno Agostinho, Presidente da AJEM (Associação dos Jovens Empresários Madeirenses) e Jorge Veiga França, Presidente da ACIF (Associação Comercial e Industrial do Funchal).

Este é já o segundo livro publicado pela Eurodeputada que é Presidente do Grupo de Trabalho de Turismo e Vice-Presidente da SME Europe. O primeiro focou-se nos jovens e nos programas de mobilidade disponíveis a nível europeu.

‘Financiamento Europeu para as Empresas’ é uma compilação dos programas europeus de financiamento para as empresas nas mais diversas áreas sectoriais. O objectivo, diz Cláudia Monteiro de Aguiar, “é divulgar e clarificar as várias oportunidades de financiamento à escala europeia, complementando-as com as existentes à escala nacional e regional”.

O livro enuncia diversos instrumentos de financiamento que são geridos directamente pelas instituições europeias (Comissão Europeia, Banco Europeu de Investimento ou por uma das agências europeias). “Tenho a certeza que este livro pode ser um guia para as empresas recém-criadas que ainda não sabem como candidatar-se aos diversos apoios ou até mesmo a empresas já consagradas que queira ganhar mais conhecimentos sobre os vários apoios que a União Europeia tem disponível”, refere a Eurodeputada madeirense.