Circo Solidário regressa ao Funchal na próxima quinta-feira

A delegação regional da Associação Portuguesa de Deficientes promove na próxima quinta-feira, 6 de Dezembro, às 15 horas, a iniciativa Circo Solidário, com a antestreia do Circo Mundial no cais 8, na baixa do Funchal.

O evento surge graças à união de esforços entre a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais, em parceria com o Circo Mundial e o Clube Futebol União da Madeira.

A apresentação do evento acontece amanhã, dia 5, às 16 horas, no Complexo Desportivo na Camacha e contará com a presença do Presidente da Associação, Filipe Rebelo, do responsável pelo Circo Mundial, Rui Carvalho, e do Presidente do Clube Futebol União da Madeira, Filipe Silva.