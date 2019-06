Cinema e multimédia da Francisco Franco em destaque no ‘FACE 2019’

No âmbito do VI Festival de Audiovisual e Cinema Escolar (FACE) 2019, promovido pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia e pelo programa Educamédia, a Escola Secundária de Francisco Franco foi distinguida com o Certificado de Excelência – classificação A pelo trabalho realizado nos cursos profissionais de Multimédia.

Recebeu ainda o prémio ‘Educamédia Escolar’, na categoria de ‘Aprender com o Cinema’, pela dinamização do PNC-ESFF em 2018/2019.

A Escola Secundária de Francisco Franco viu, assim, reconhecido o trabalho que, ao longo do presente ano lectivo, desenvolveu no sentido de promover quer uma “educação para os ‘media’”, quer “uma produção audiovisual e multimédia consciente, crítica e de qualidade”.