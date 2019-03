Cinco números no arranque desta semana

37 mil vacinas

O Serviço Regional de Saúde já administrou 36.957 vacinas contra a gripe, entre 15 de Outubro de 2018 até à primeira quinzena de Março de 2019 - ou seja, até à última sexta-feira.

20 cães podengos do Porto Santo

Cerca de 15 pessoas aguardam para ver a oficialização da raça canina ‘O Podengo do Porto Santo’. Até agora, há cerca de 20 destes cães à espera de identificação.

21 mil em espera

O CDS diz que as listas de espera para cirurgias na Madeira estão “fora de controlo”, tendo passado de 16.000 para 21.000 em apenas quatro anos. Os dados foram divulgados pelo deputado e médico do CDS, Mário Pereira, durante um encontro com a comunicação social, onde foi anunciado o requerimento para a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito às listas de espera no SESARAM - Serviço Regional de Saúde da Região.

22 turmas

Cerca de 22 turmas de várias escolas da Madeira participam na 8.ª edição do Projecto ‘Heróis da Fruta – Lanche Escolar saudável’ através de vídeos que incentivam os adultos a comer mais fruta e a escovarem os dentes, além de partilharem as lições sobre nutrição e saúde que aprenderam ao longo dos últimos meses.

7 meses

O PSD espera que o novo ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, consiga resolver em sete meses a questão da mobilidade entre a Madeira e o Continente.