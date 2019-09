Chuva aquece em dia de 27ºC de máxima

A chuva bate à porta num dia de céu geralmente muito nublado e deverá cair particularmente nas vertentes Norte e nas terras altas adianta o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O vento será moderado de Nordeste, soprando por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas e nos extremos Leste e Oeste da ilha da Madeira a partir do final da tarde.

No Funchal as previsões apontam para períodos de chuva fraca e céu igualmente com muitas nuvens. Quanto ao vento, será fraco, inferior a 30 km/h. A temperatura máxima mantém-se nos 26ºC no Funchal, 25ºC no Porto Santo, sendo a mínima de 21ºC e 20ºC, respectivamente.

Em Câmara de Lobos os termómetros irão dos 22ºC aos 26ºC; no Lugar de Baixo dos 21ºC aos 27ºC, é a zona mais quente; Machico e Santa Cruz dos 21ºC aos 25ºC. O Caniçal fica-se pelos 24ºC de máxima, sendo de 21ºC a mínima prevista para esta quarta-feira.

A Ponta do Pargo vai chegar aos 26ºC na parte mais quente do dia e descerá aos 19ºC na mais fresca. Santana também terá 19ºC de mínima, mas 25ºC de máxima. Em São Vivente as temperaturas vão oscilar entre os 19ºC e os 24ºC e no Porto Moniz entre os 20ºC e os 25ºC.

No mar, conte com água entre os 23/24ºC, na costa Norte com ondas de Noroeste com 1,5 a 2,5 metros, e com 1 metro, de Sudoeste, na costa Sul.