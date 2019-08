Chícharo é prato ‘forte’ do segundo dia da II Mostra Agropecuária do Porto Santo

No segundo dia de actividades na II mostra de Agropecuária do Porto Santo, esta sexta-feira, o prato ‘forte’ é o Chícharo, uma leguminosa muito plantada na ilha dourada antigamente, mas que acabou por cair em desuso. Há cerca de dois anos, as entidades locais decidiram investir novamente no produto.

AO DIÁRIO, Paulo Silva da Confraria do Chícharo, que está no Porto Santo para a II Mostra de Agropecuária, disse que participar neste evento é “fantástico”. Embora já tenham estado na ilha dourada no ano passado, a convite da Câmara Municipal do Porto Santo e da confraria gastronómica da Madeira, Paulo Silva sublinha que “a tentativa de reintroduzir o Chícharo na ilha é óptima”.

Paulo Silva disse que a confraria do Chícharo quer, “mais divulgação e que este produto seja cultivado para além do nosso território (Vila de Alvaiázere).”

Quanto a este certame, Paulo Silva salientou “que este tipo de iniciativa faz bem realizar-se em qualquer ponto de Portugal, pois o nosso país é predominantemente agrícola. No entanto, temos vindo a perder isso, mas acho que temos ainda muito potencial, pelo clima e solos que temos. Acho que faz todo o sentido este tipo de eventos para potenciar precisamente essa parte agrícola, que também tem sido perdida, e obviamente com evoluir dos tempos, já se sabe que não podemos ter tudo como era há cinquenta anos atrás, a viver da agricultura, mas, se calhar a agricultura não precisava de chegar onde chegou”, acrescentou.

Neste segundo dia e logo abrir as actividades, às 18h30, realizou-se um ‘workshop’ sobre o Chícharo seguido do ‘showcooking’ com o chef Cordeiro. Para hoje ainda estão previstos momentos musicais com Afonso Silva, Marcial e Grupo Folclórico do Porto Santo.

Sábado prossegue o certame no campo Experimental do Farrobo, com realce para o I Encontro do Podengo do Porto Santo e também, o I Concurso do Maior Cacho de Uvas. Por último, Sónia Soares e o coro da Universidade Sénior fazem um espectáculo.