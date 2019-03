Centro de Saúde do Bom Jesus concluído no segundo trimestre de 2019

O contrato foi assinado em 2014, mas dois anos depois foram feitas algumas alterações ao projecto e a conclusão da empreitada acabou por ser adiada. Agora, espera-se que o Centro de Saúde do Bom Jesus, no Funchal, fique concluído até a Junho de 2019: “No segundo trimestre deste ano o Centro de Saúde do Bom Jesus terá uma cara nova. É muito bom para os profissionais e para a população que recorre diariamente a este Centro. As obras decorrem nos pisos 2 e 3”, disse o secretário regional da Saúde que visitou o espaço esta terça-feira.

Pedro Ramos acredita que as condições de trabalho serão muito melhores para os profissionais, assim como as condições de atendimento”.

O governante disse ainda que dos 12 novos profissionais de Medicina Geral e Familiar contratados para o Serviço Regional de Saúde, quatro ficarão neste Centro de Saúde.

Actualmente, o Centro de Saúde do Bom Jesus, explicou Pedro Ramos, conta com “cerca de 29 médicos, 105 enfermeiros, 5 médicos dentistas, 5 dezenas de assistentes técnicos e de assistentes operacionais. Estamos satisfeitos já com esta dotação, mas temos sempre que melhorar”. O secretário regional com a pasta da Saúde lembrou ainda que 2019 “é um ano em que vai haver contratualização de recursos humanos na área médica, na enfermagem, assistentes operacionais”. E que “que com a vinda de mais elementos, o SESARAM terá a oportunidade de fazer uma nova redistribuição destes profissionais em todas as áreas”.