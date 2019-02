Centro de Inclusão da Madeira vai acolher cerca de 200 utentes

Cerca de 200 utentes dos dois Centro de Actividades Ocupacionais do Funchal (CAO), de São Pedro e Santo António, do Serviço de Apoio à Deficiência Profunda, em São Roque, e do Lar Residencial Quinta do Leme, serão transferidos para o novo Centro de Inclusão Social da Madeira. Para a inauguração da nova infraestrutura, que deverá acontecer dentro de um mês, falta acertar os detalhes finais da empreitada, mas na manhã desta terça-feira a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais já está a mostrar o espaço aos familiares dos utentes que usufruirão do novo edifício de quatro pisos.

O Centro de Inclusão Social da Madeira, teve um investimento do Governo Regional na ordem dos sete milhões de euros e conta com vários espaços: as salas de actividade, com objectivo de estímulo cognitivo e físico, é das maiores novidades, até porque é das primeiras do país com várias valências. Por causa disso, Rita Andrade já fez saber que o Governo Regional recebeu pedidos de “infra-estruturas de fora da Madeira” que querem conhecer o espaço, solicitações essas que a secretária regional diz ter todo o interesse em satisfazer quando o novo Centro de Inclusão Social da Madeira estiver totalmente concluído.