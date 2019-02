Centro de Convívio da Fundação João Pereira, na Ponta do Sol, concluído até Junho

“Era um projecto há muito prometido. O actual Centro de Dia da Fundação João Pereira é um espaço exíguo e muito frio e as idosas, sobretudo, queixavam-se muito das condições do espaço e já não acreditavam que essa mudança ia acontecer. Esta mudança vai haver”, garantiu, esta sexta-feira, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais.

Rita Andrade falava aos jornalistas durante a visita ao futuro Centro de Convívio da Fundação João Pereira. Um projecto apoiado pelo Governo Regional, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, de remodelação do edifício principal da Fundação, localizado no centro da Ponta do Sol.

De referir que, actualmente, a Fundação João Pereira desenvolve a sua actividade de Centro de Convívio em estrutura física adaptada, que se situa na freguesia da Lombada, dando resposta aos utentes residentes na Ponta do Sol, que também estiveram hoje presentes na visita.

Prevê-se que esta infra-estrutura esteja concluída ainda durante este semestre. “A obra está a bom ritmo e prevê-se a sua conclusão para Junho”, assegurou Rita Andrade.