Centro de Apoio ao Sem Abrigo promove este fim-de-semana recolhe de bens alimentares

O Centro de Apoio ao Sem Abrigo (C.A.S.A.) realiza este fim-de-semana, 28 e 29 de Setembro, uma campanha nacional de recolha de bens alimentares para ajudar famílias carenciadas.

Neste momento a delegação regional do C.A.S.A. ajuda cerca de 600 famílias dos concelhos do Funchal, Santa Cruz, Ponta do Sol, Calheta e Machico.

A recolha de bens alimentares decorrerá em oito hipermercados Pingo Doce, nomeadamente, no Anadia, Centro Comercial LA VIE, Centro Comercial Fórum Madeira, Lido, Santo António; Ribeira Brava; Cancela e Machico.

O C.A.S.A., fruto da iniciativa e inspiração de Pema Wangyal Rinpoche, Presidente Honorário, é uma entidade de solidariedade social, constituída por escritura pública a 19 de Julho de 2002. Entre os seus objectivos fundacionais destaca-se a prática do bom coração e a prática da bondade, condição essencial a todos os membros e candidatos ao voluntariado na associação.

A intervenção do C.A.S.A. visa a promoção humana e o desenvolvimento integral da dignidade de todas as pessoas que se encontrem em situações de vulnerabilidade.