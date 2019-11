Célia Pessegueiro lamenta chumbo do PSD a empréstimo para realizar obras importantes

O PSD chumbou ontem, na Assembleia Municipal da Ponta do Sol, a autorização prévia para a contratação do empréstimo que permitiria fazer várias obras com recurso a fundos comunitários, nomeadamente, a requalificação da Estrada da Carreira e a construção da Variante do Solar dos Esmeraldos, duas obras para um só projecto que transforma completamente aquela zona, criando uma nova centralidade na Lombada, assim como a ligação da Estrada de Santo António à Via Expresso, no Lugar de Baixo, que redesenha a circulação automóvel naquele sítio e permite a criação de mais estacionamentos, bem como a ligação do Lombo dos Canhas à Levada da Relva, que permite um desenvolvimento há muito ambicionado para a zona alta dos Canhas.

Para o executivo presidido por Célia Pessegueiro, a não aprovação deste ponto “impede o desenvolvimento de zonas até agora esquecidas e que apresentam um grande potencial para o desenvolvimento harmonioso do Concelho, uma vez que permitiria às populações serem servidas de melhor espaço público e possibilitaria o surgimento de mais investimento privado”, refere o executivo através de comunicado.

O mesmo documento adianta que o PSD sabia quais as obras e os projectos que estão já a ser feitos, pois foram apresentados aquando da audiência prévia aos partidos e chumba um empréstimo para impedir o investimento no Concelho “por mera mesquinhez partidária”, salientando que quem perde “é a população do Concelho, que vê adiadas aspirações antigas que permitiriam o desenvolvimento desejado”.

O executivo camarário acusa o PSD de ser “o partido que nada faz para que o Governo Regional cumpra com as suas obrigações” junto da população e “assine contratos-programa com a Ponta do Sol para fazer as obras que estão por executar, em alguns casos, desde o temporal de 20 de Fevereiro de 2010”.

O orçamento municipal para 2020 foi aprovado, com a abstenção do PSD. No entanto, “uma vez que as verbas não são suficientes para fazer face às necessidades de investimento do Concelho, desafiamos o PSD a lutar, junto do Governo Regional, para que sejam assinados Contratos-Programa que viabilizem as obras que seriam feitas com recurso ao empréstimo que agora chumbaram”, refere o executivo camarário socialista.