CDU defende que a água deve estar sob a gestão pública

Na iniciativa desta tarde, a CDU, através da deputada municipal Herlanda Amado, defende que a água deve estar sob a gestão pública.

“A água é um bem essencial à vida e para a CDU os serviços de abastecimento de água e de saneamento, assim como os serviços públicos de resíduos sólidos urbanos, devem ser geridos unicamente por entidades públicas na perspectiva de serviço público e não na óptica de obtenção do lucro, rejeitando a visão mercantilista e economicista, da qual tem resultado em algumas regiões do País, o agravamento e degradação dos serviços públicos e custos mais elevados para as populações”, disse.

Referiu que na reunião de amanhã da Assembleia Municipal do Funchal vai ser discutida a alteração da estrutura organizacional do município, onde é proposta a autonomização do sector das águas e do saneamento, criando um departamento exclusivamente dedicado à gestão destes serviços.

“A nossa preocupação prende-se exactamente com esta intenção de autonomizar serviços com esta importância, visto que em outras regiões do País, a concessão ou entrega aos privados, iniciou-se com a chamada autonomização de serviços”, afirmou.

Disse ainda que “a privatização ou a concessão de serviços públicos de água, saneamento e resíduos sólidos urbanos conduz à degradação da qualidade dos serviços, à redução do investimento e ao aumento dos preços para os utentes”.

“Iremos intervir no sentido de ser garantido pelo executivo camarário, que esta autonomização de um serviço tão importante como este para os munícipes, não signifique nem agora nem no futuro, a uma qualquer concessão ou privatização deste serviço que é de todos e deve ser preservado”, concluiu.