CDU acusa município de Câmara de Lobos de abandonar população das zonas altas

A freguesia da Quinta Grande, no concelho de Câmara de Lobos, foi o local escolhido para a CDU estar em contacto com a população e falar sobre o que dizem ser “o abandono a que estas estão voltadas por parte do poder local e regional”.

“Esta iniciativa da CDU nesta localidade, tem como objectivo denunciar, mais uma vez, o esquecimento por parte da Câmara Municipal de Câmara de Lobos e do Governo Regional, das populações que vivem nas zonas altas do Concelho, mais concretamente nesta localidade da freguesia da Quinta Grande”, afirmou Alexandre Fernandes. O dirigentejustificou, acrescentando que “a estrada que liga o centro da freguesia ao miradouro do Cabo Girão, a via de acesso ao Sítio das Fontaínhas, são dois exemplos do avançado estado de degradação destas importantes vias de comunicação dentro da freguesia, sendo que é vergonhosa a imagem que passa aos nossos visitantes do estado de abandono da via de acesso ao Miradouro do Cabo Girão. Foram colocados recentemente uns remendos nas zonas mais degradadas, mas que só atenuam e adiam uma vez mais a resolução de um problema para o qual a CDU tem alertado inúmeras vezes. Temos sido os porta-vozes das populações, mas, infelizmente, as reivindicações têm caído em ‘saco-roto’”.

Alexandre Fernandes lamenta que o o executivo municipal de Câmara de Lobos “faça propaganda com promessas de novas estradas, quando nem consegue manter convenientemente a rede viária bastante degradada que desespera por soluções”.