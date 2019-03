CDS realiza novo colóquio inserido no projecto do “Ouvir a Madeira”

O envelhecimento é um dos problemas sociais de maior dimensão que a Região Autónoma da Madeira enfrenta e por isso as respostas têm de envolver as famílias, a Região e o Estado, para garantir que a velhice será um processo vivido com dignidade e qualidade - esta uma das principais conclusões do painel que na noite de terça-feira debateu o “Envelhecimento - dar qualidade à esperança de vida”, conferência organizada pelo Conselho Económico e Social do CDS.

Luís Madruga, o antigo presidente das Casas do Povo da Região, que é agora coordenador do painel Natalidade, Família e Envelhecimento do Conselho Económico e Social do CDS, órgão presidido por José Manuel Rodrigues encarregue de preparar o programa de governo que o CDS Madeira irá apresentar aos madeirenses nas eleições regionais de 22 de setembro, disse que as instituições, as famílias e o poder político não podem “passar ao lado” deste problema. “Se não conseguirmos uma mudança de comportamento nesta geração, através de iniciativas de sensibilização e formação, como esta que o CDS realiza, teremos de apontar à próxima geração para que alguma coisa mude”, sugeriu à plateia que enchia por completo a sala de um dos hotéis do Funchal. “É preciso notar que quem hoje tenta passar ao lado do envelhecimento, amanhã estará no mesmo patamar”, referiu, para acrescentar. “Quando falhamos de envelhecimento, queremos que as pessoas envelheçam com dignidade, que sejam valorizadas e felizes”.

Luís Madruga entende que a dimensão do envelhecimento exige um envolvimento da política, da família, das pessoas, das instituições, dos cuidadores informais. O coordenador do painel enalteceu a qualidade dos oradores: Nélida Aguiar, membro da Alzheimer Europa e ela própria cuidadora informal, Fernando Colmonero, professor da Universidade da Madeira, e Sandra Luís, ligada à área das ciências sociais. “Estivemos a ouvir para diagnosticar, regulamentar e depois executar”, salientou Luís Madruga, para sublinhar: “Aquilo que nos foi transmitido aqui não ficará apenas pela audição, é para fazer e fazer bem, que é o lema do CDS”, concluiu.