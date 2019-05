CDS quer saber quantos edifícios foram reabilitados pela Câmara do Funchal ao abrigo do IHRU

O CDS questionou hoje o presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) sobre quantos edifícios foram já reabilitados pela Autarquia ao abrigo do protocolo assinado com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU), tendo ouvido como resposta de Paulo Cafôfo que “é preciso esperar pela estratégia para a habitação”.

Ana Cristina Monteiro relembrou hoje que em Janeiro de 2017 a CMF assinou um protocolo com o presidente do IHRU para “reabilitar para arrendar - habitação acessível” e passados dois anos, “a autarquia não sabe dizer quantos prédios reabilitou e quantos foram disponibilizados para arrendamento”.

Por outro lado, revela a vereadora do CDS, em Fevereiro deste ano, a CMF anunciou “uma estratégia para a habitação” e um estudo realizado em 2018, que apontava para a existência de 3.700 famílias com carência habitacionais no concelho.

“Entre estudos e protocolos, passaram-se mais de dois anos e a autarquia não apresenta resultados”, refere Ana Cristina Monteiro, salientando que existe “uma estratégia para a habitação, com início marcado para o próximo ano, mas tirando isso não há avanços para resolver a situação”.

Recordou que o mais importante é “fazer, cumprir e executar porque as famílias continuam à espera de uma habitação condigna”.