CDS-PP reivindica implementação do ‘Cartão Eco Funchal’

O CDS-PP Madeira promoveu, nesta manhã, uma conferência de imprensa, na Estação de Resíduos da Fundoa (Funchal), onde abordou a temática do Ambiente, concretamente a questão do ‘Cartão Eco Funchal’.

Segundo o secretário-geral adjunto do partido, Gonçalo Pimenta, trata-se de uma “proposta concreta” apresentada pelo CDS, em 2017, ao munícipes do Funchal --- que premiava com descontos, por exemplo na factura da água, as boas práticas ambientais -- mas que até agora não foi implementada pela autarquia socialista.

Os centristas acusam a Câmara Municipal do Funchal que se diz “defensora da melhoria da qualidade de vida das pessoas” de fazer “o contrário” daquilo que apregoa e compromete-se a “lutar” por esta casa.