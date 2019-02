CDS Ponta do Sol propõe construção de docas de estacionamento recuadas e zona de coexistência

A vereadora do CDS-PP na Câmara da Ponta do Sol, Sara Madalena, deu hoje entrada na autarquia, de duas propostas que resultam de solicitações da população. A primeira tem a ver com a construção de docas de estacionamento recuadas, à semelhança do que acontece na Avenida 1 de Fevereiro, na Madalena do Mar, entre o entroncamento com a Rua do IV Centenário e o Restaurante denominado ‘Casa de Pedra’, “salvaguardando espaço para os transeuntes apeados, à semelhança do que já acontece perto da curva do estacionamento da praia”, refere o CDS.

A segunda proposta solicitada ao executivo liderado pelo PS, prende-se com a “transformação da Avenida 1 de Fevereiro, na freguesia da Madalena do Mar, em zona de coexistência”, ou sejam partilhada por peões e veículos, em toda a sua extensão, “salvaguardando sempre os locais de estacionamento que, neste regime, já poderiam utilizar com toda segurança a própria faixa de rodagem”, refere Sara Madalena.